حكومة العراق على نار حامية.. ودعوة أممية للإسراع

في وقت سرت فيه أنباء عن قرب اعلان رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، عن حكومته، بعد تسريب أسماء التشكيلة الوزراية المقبلة، على الرغم من معارضة بعض الأصوات، دعا الكاظمي القوى السياسية، السبت، للتعاطي مع ملف التشكيل بعيداً عن الاستئثار والتحاصص.

في حين شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، جانين هينيس بلاسخارت، على "ضرورة تشكيل حكومة بدعم واسع وبشكل عاجل".

كما قالت بلاسخارت في تغريدة على تويتر السبت: "ما زالت أزمات شديدة عدة تدفع العراق نحو المجهول"، لافتة إلى أن "العراق لا يملك رفاهية الوقت".

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وثيقة مسربة بالأسماء

يشار إلى أن وسائل إعلام عراقية كانت كشفت، الجمعة، وثيقة مسربة تظهر قائمة بأسماء المرشحين لشغل مناصب في حكومة الكاظمي، تضمنت أكثر من اسم مرشح للوزارة الواحدة لتفادي رفض تصويت البرلمان الأسبوع القادم على التشكيلة الجديدة.

وفي تغريدة على تويتر يوم 27 أبريل، قال رئيس الوزراء المكلف إن "المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية".

كما أكد أن "الحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها. على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية"، مضيفاً: "أقبل الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة".

يذكر أن الكاظمي، المكلف في التاسع من أبريل الماضي، هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر. وانسحب المرشحان الآخران بدعوى تدخل الكتل السياسية.

وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الحالي لتقديم تشكيلته الحكومية.