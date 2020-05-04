العراق.. "أسود الصحراء" تلاحق داعش في صحراء الأنبار

ذكرت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام أن عمليات "أسود الصحراء" لملاحقة بقايا داعش انطلقت في صحراء الأنبار. وأوضح الإعلام الأمني أن العملية انطلقت من تسعة محاور بإسناد طيران الجيش. وأعلن عن مقتل ثلاثة قياديين من التنظيم خلال العملية.

وجاء في بيان للإعلام الأمني أنه: "بإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت عملية "أسود الصحراء" لتفتيش مناطق وادي حوران، الحسينيات، الكعره، H2، وادي الحلكوم، وصولا إلى الحدود الدولية".

وأضاف البيان: "اشتركت في العملية قيادات عمليات الأنبار والجزيرة والحشد الشعبي غرب الأنبار وقطعات الحشد العشائري ضمن القاطع وبتسعة محاور بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية".

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وأشار إلى أن "هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين".

ووفقا لبيان آخر : "تمكن لواء حشد حديثة من قتل 3 قياديين من عصابات داعش الإرهابية في منطقة المدهم، وفجر عجلة تحمل عبوات ناسفة".

وتزايدت هجمات "داعش" بصورة لافتة في الأشهر القليلة، حيث تركزت في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى وخاصة في المناطق الوعرة بين حدود تلك المحافظات المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها التنظيم صيف 2014، وكانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق البلاد، ويشن هجمات بين الحين والآخر.