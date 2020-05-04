داعش يجدد هجماته بالعراق.. ومقتل 8 من الحشد في ديالى

أعلنت مصادر عسكرية عراقية مقتل ثمانية عناصر من مقاتلي الحشد العشائري في ناحية العظيم بمحافظة ديالى خلال هجوم لعناصر تنظيم داعش وسط أنباء عن إصابة قائد ميداني عشائري بجروح.

ويأتي الهجوم بعد هجمات شنها عناصر التنظيم على مناطق مختلفة شمال محافظة صلاح قتل وجرح خلالها العشرات من عناصر الحشد الشعبي.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي أن مسلحي داعش شنوا هجمات جديدة على عدة مواقع في العراق في وقت متأخر من يوم الأحد، حسب شبكة روداو الكردية العراقية.

وقال القسم الإعلامي لقوات الحشد إن مجموعات مسلحة من التنظيم الإرهابي هاجمت وحدات الحشدفي محافظة صلاح الدين شرقي العراق، وبلدة جرف الصخر جنوب غربي بغداد، بشكل منفصل مساء الأحد .

وكانت ميليشيات الحشد في محافظة صلاح الدين بالعراق، تعرضت السبت، إلى هجوم من قبل عناصر تنظيم داعش، أسفر عن سقوط 10 قتلى من الحشد وجرح آخرين، تم إخلاؤهم إلى مستشفيات لتلقي العلاج وفق ما أفاد به مراسل "العربية".

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وأوضحت هيئة الحشد، أن فوج دجلة قدم 9 قتلى وجريحين في مكيشيفة، فيما قدم اللواء 41، قتيلا واحدا في منطقة تل الذهب.

كما أعلنت قتل وجرح عدد من الدواعش خلال مواجهات قوية في منطقتي بلد ومكيشيفة جنوب تكريت، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.