تعقد اليوم الاثنين جلسة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي. وأفادت مصادر الحدث بوجود اتفاق شبه نهائي على تمرير حكومته.

موضوع يهمك تعقد اليوم الاثنين جلسة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي. وأفادت مصادر الحدث بوجود اتفاق شبه... العراق.. اتفاق شبه نهائي على تمرير حكومة الكاظمي اليوم العراق

وفي وقت تعهدت الكتل السنية والكردية بالإضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت لحكومة الكاظمي، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمي.

وأضافت مصادر الحدث أيضا أن الخلاف على وزارتي الداخلية والدفاع قد حسم، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.

كما ذكرت المصادر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب من محافظات البصرة وأربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد اليوم.

ومن المرتقب أن يصوت البرلمان خلال جلسته غدا الثلاثاء على حكومة الكاظمي الوزارية، فيما ترجح بعض المصادر أن تعقد الجلسة الأربعاء المقبل.

يذكر أن الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر. وانسحب المرشحان الآخران بدعوى تدخل الكتل السياسية.

وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو الجاري لتقديم تشكيلته الحكومية.