العراق.. تغييرات في تشكيلة الكاظمي قبل جلسة البرلمان

أفادت مصادر العربية، مساء اليوم الأربعاء، إجراء تغييرات في تشكيلة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي قبل انعقاد جلسة البرلمان.

إلى ذلك، قررت رئاسة مجلس النواب العراقي عقد جلسة التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية مساء اليوم.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، مساء الاثنين، أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، دعا النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، وذلك يوم الأربعاء عند الساعة 9 مساءً، وفق وكالة الأنباء العراقية.

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اتفاق شبه نهائي على تمرير الحكومة

يشار إلى أن الكاظمي والحلبوسي بحثا الاثنين البرنامج الوزاري وجلسة التصويت على التشكيلة الحكومية.

وكانت مصادر "الحدث" قد أفادت الاثنين بوجود اتفاق شبه نهائي على تمرير حكومة الكاظمي.

وفي وقت تعهدت الكتل السنية والكردية إضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت على الحكومة، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمي.

إلى ذلك أضافت مصادر "الحدث" أن الخلاف على وزارتي الداخلية والدفاع قد حسم، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.