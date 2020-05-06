شاهد.. القوات العراقية تخرج داعشيا من "وكره"!

مختبئا داخل نفق في منزله، ألقت القوات الأمنية العراقية، الثلاثاء، القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة نينوى شمالي العراق.

موضوع يهمك سنوات مرت على تقهقر "خلافة" داعش الذي زرع الرعب في مناطق واسعة من سوريا والعراق، فالتنظيم الإرهابي لم يترك جريمة إلا... شاهد وادي الموت الداعشي.. جثث تطفو وأهال ينتظرون سوريا

وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان صحافي: "من خلال واجبات التفتيش الميدانية في المناطق لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، ألقت مفارز فرقة المشاة السادسة عشرة المتمثلة بالفوج الأول لواء المشاة الثالث الفرقة 16 القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي".

كما كشف البيان أن المقبوض عليه كان يختبئ "داخل نفق بمنزله في قرية مصرج بالموصل".

وأضافت خلية الإعلام أن "الإرهابي أحد العناصر البارزة في داعش، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام 4/ إرهاب".

ملاحقة الفلول

يذكر أن وكالة الأنباء العراقية كانت أفادت على تليغرام بأن عمليات "أسود الصحراء" لملاحقة بقايا داعش انطلقت في صحراء الأنبار. وأوضح الإعلام الأمني أن العملية انطلقت من تسعة محاور بإسناد طيران الجيش. وأعلن عن مقتل ثلاثة قياديين من التنظيم خلال العملية.

وجاء في بيان للإعلام الأمني أنه: "بإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت عملية "أسود الصحراء" لتفتيش مناطق وادي حوران، الحسينيات، الكعره، H2، وادي الحلكوم، وصولا إلى الحدود الدولية".

كما أضاف البيان: "اشتركت في العملية قيادات عمليات الأنبار والجزيرة والحشد الشعبي غرب الأنبار وقطعات الحشد العشائري ضمن القاطع وبتسعة محاور بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية".

خلايا نائمة تنفذ هجمات

يشار إلى أن هجمات داعش، كانت تزايدت بصورة لافتة في الأشهر القليلة، حيث تركزت في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى وخاصة في المناطق الوعرة بين حدود تلك المحافظات المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 النصر على التنظيم الإرهابي باستعادة كامل أراضيه التي اجتاحها المتطرفون صيف 2014، وكانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في بعض مناطق البلاد، ويشن هجمات بين الحين والآخر.