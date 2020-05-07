الكاظمي: قدمت تشكيلتي الوزارية للبرلمان وانتظر الموافقة

بعدما أفادت مصادر العربية، مساء الأربعاء، بإجراء تغييرات في تشكيلة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي قبل انعقاد جلسة البرلمان، أعلن الكاظمي، تقديمه تشكيلته الوزارية للبرلمان في البلاد، وبانتظار الموافقة.

موضوع يهمك أفادت مصادر العربية، مساء اليوم الأربعاء، إجراء تغييرات في تشكيلة رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي قبل انعقاد جلسة... العراق.. تغييرات في تشكيلة الكاظمي قبل جلسة البرلمان العراق

وعبر تغريدة في تويتر، أكد الكاظمي، أنه قدّم التشكيلة الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب عليها، لافتا إلى أنه عمل على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات وفقا لأسس مهنية، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم، بحسب تعبيره.

وأضاف الكاظمي أن هدف الحكومة سيكون خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة، وفقا للتغريدة.

يشار إلى أن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب كانت ذكرت في بيان، مساء الاثنين، أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، دعا النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، الأربعاء.

قدّمتُ تشكيلتي الحكومية، وبانتظار تصويت مجلس النواب الموقّر عليها. لقد عملتُ على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات على اسس مهنية ، مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم. سيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة . — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) May 6, 2020

وكان الكاظمي والحلبوسي قد بحثا الاثنين البرنامج الوزاري وجلسة التصويت على التشكيلة الحكومية، وسط معلومات عن وجود اتفاق شبه نهائي على تمرير الحكومة.

خلافات حسمت باتفاق

وفي وقت تعهدت الكتل السنية والكردية إضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت على الحكومة، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمي.

إلى ذلك أضافت المصادر أن الخلاف على وزارتي الداخلية والدفاع قد حسم، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.

يذكر أن الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر. وانسحب المرشحان الآخران بدعوى تدخل الكتل السياسية.

وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو/أيار الجاري لتقديم تشكيلته الحكومية.