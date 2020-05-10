العراق.. حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق اليوم الأحد، فرض حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر.

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إلى ذلك، عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المعنية بمواجهة فيروس كورونا في العراق، اليوم الأحد، أول اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، وقررت تقديم وقت حظر التجول الجزئي، وفرض حظر شامل خلال عيد الفطر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان أن اللجنة "عقدت اجتماعها اليوم برئاسة الكاظمي، لمناقشة جدول أعمالها المتضمن مراجعة وتقييم قرار حظر التجول، وعدداً من القضايا ذات العلاقة بجهود الوقاية من فيروس كورونا".

وقال الكاظمي خلال الاجتماع، بحسب البيان، إن "وباء كورونا يمثل حربا وتحديا حقيقيا، ولابد من تكثيف جهود مواجهته".

وأكد "أهمية مضاعفة جهود التوعية الصحية في وسائل الإعلام كافة وزيادة بث النصائح والإرشادات الصحية ودعوة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها للمساهمة بهذا الجهد وحماية المواطنين من هذا الخطر، والالتزام التام بالوقاية الصحية لمنع حصول زيادة في الإصابات".

وأشار المكتب إلى أن "اللجنة استمعت إلى تقرير قدّمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الوضع الصحي وعدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية "يكون حظر التجول من الساعة الخامسة عصرا إلى الخامسة فجرا، وفرض حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر، ووضع وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية".