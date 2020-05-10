شاهد الكاظمي مهاتفاً أخاه: إياك استغلال منصبي!

تسرب مقطع فيديو لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، يحذر فيه أخاه الأكبر عماد، من استغلال منصبه في أي عمل داخل المؤسسات الحكومية والتواصل مع أي موظف حكومي في دوائر الدولة أو التوسط لأحد.

وقال الكاظمي: "ليس من حقك أن تتصل بأي أحد في الدولة العراقية، وتقول أنا أخو فلان، عندي فلان.. دير بالك. أنا اليوم ملك للناس وليس ملكك".

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في سياق آخر، أجرى رئيس الوزراء زيارة مفاجئة، الأحد، إلى دائرة التقاعد لمتابعة قضية صرف رواتب المتقاعدين، وذلك بعد سيطرة مخاوف كبيرة على معظم الشرائح الاجتماعية في البلاد، خاصة الموظفين والمتقاعدين، الذين تساورهم شكوك من عدم قدرة الحكومة على تأمين مرتباتهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مدير هيئة التقاعد، أحمد عبد الجليل، لوكالة الأنباء العراقية، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى زيارة إلى دائرة التقاعد والتقى عددا من المواطنين واستجاب لطلباتهم"، مضيفاً أن "الكاظمي وجه بإيجاد بنى تحتية جديدة لهيئة التقاعد الوطنية بالتنسيق مع دائرة البريد والاتصالات، كما أكد على المحافظة على تواريخ صرف الرواتب التقاعدية وعدم تأخيرها".

إلى ذلك أوضح مصدر في إعلام الدائرة أن "زيارة الكاظمي استهدفت 4 ملفات رئيسة، هي الاطمئنان على صرف رواتب المتقاعدين للشهر الحالي، وتأمين رواتب الأشهر المقبلة، والإشراف على اتفاق لشراكة بين دائرة التقاعد ووزارة الاتصالات لتأجير مكاتب البريد لاستخدامها في صرف رواتب المتقاعدين وتسهيل المعاملات في المناطق المختلفة، فضلاً عن الاستماع إلى شكاوى المراجعين".

دفع الرواتب

وأعلنت الهيئة دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين. وذكرت في بيان أنها باشرت بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيار"، لافتة إلى أنه "بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم".

وكان رئيس الوزراء قد قال في تغريدة على "تويتر"، السبت، إن "المتقاعدين والفقراء أهلي، إنهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي، لن نسمح بأن ينام عراقي ليله مُضاماً قبل أن توفي الدولة بالتزاماتها".

يشار إلى أن البرلمان كان قد منح الثقة لحكومة الكاظمي الخميس، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.