بعد تحذيره بفيديو.. رئيس وزراء العراق يعتذر لشقيقه

بعد تداول فيديو لرئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، يحذر فيه شقيقه الأكبر من استغلال منصبه، عاد الكاظمي اليوم بتسجيل يعتذر من أخيه عماد.

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وقال الكاظمي في التسجيل الصوتي الجديد "أعرف حجم الظلم الذي وقع عليك في سجون نظام صدام حسين وبعد سقوط النظام عندما تعرضت لمحاولة اغتيال، ومستاء من سوء الفهم الذي تعرضت له في بعض مواقع التواصل".

وأضاف: "كنت في زيارة إلى هيئة التقاعد العامة وفجأة سمعت باسمك من بين المعاملات وأنت غير موجود، فصار عندي ردة فعل أحسست أن وجود اسمك هو نوع من التميز والمحسوبية، لكن المدير العام أبلغني بعد المكالمة أن ما حصل هو سؤال عن معاملتك التقاعدية وليس للوساطة".

وأضاف "أرجو أن تقبل اعتذاري، أنت تعرف حجم الضغوط التي نتعرض لها في العراق.. أنت تبقى أخي العزيز والكبير، ولكن المسؤولية تتطلب مني أن أنظر للأمور بعين واحدة، أكرر اعتذاري وتحياتي".

وكان قد تسرب مقطع فيديو لرئيس الوزراء العراقي، يحذر فيه أخاه الأكبر عماد من استغلال منصبه في أي عمل داخل المؤسسات الحكومية والتواصل مع أي موظف حكومي في دوائر الدولة أو التوسط لأحد.

وقال الكاظمي: "ليس من حقك أن تتصل بأي أحد في الدولة العراقية، وتقول أنا أخو فلان، عندي فلان.. دير بالك. أنا اليوم ملك للناس وليس ملكك".