ترمب للكاظمي: مستعدون لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن العراق بلد مهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، معربا على استعداده تقديم دعم اقتصادي للعراق.

موضوع يهمك في حين تواصل السلطات التركية دعم ميليشيات الوفاق بالمرتزقة، وتجند مراهقين سوريين وترسلهم إلى ليبيا، اتهمت منظمة "سوريون... منظمة حقوقية: تركيا تستغل فقر السوريين للقتال في ليبيا سوريا



إلى ذلك، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هنأه فيه بمناسبة توليه رئاسة الحكومة العراقية.

من جهته، شكر رئيس الحكومة المشكلة حديثا، الرئيس الأميركي على التهنئة، مؤكدا حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة.

ووفق البيان العراقي فإن ترمب أكد أن العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد على حرص الولايات المتحدة الأميركية على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي.

واتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب تطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين.

يشار إلى أن البرلمان كان قد منح الثقة لحكومة الكاظمي، الخميس، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.