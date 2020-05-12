ألمانيا.. السجن مدى الحياة لعراقي قتل واغتصب مراهقة

قضت محكمة اتحادية ألمانية، الثلاثاء، استئناف طالب لجوء عراقي ضد إدانته باغتصاب فتاة محلية عمرها 14 عاما وقتلها.

وقضت محكمة ولاية فيسبادن على علي بشار بالسجن مدى الحياة في يوليو / تموز عقب محاكمة استمرت أربعة أشهر في قضية أثارت توترات بشأن الهجرة. وقضت المحكمة بأنه كانت هناك "جسامة استثنائية للذنب"، مما يعني أنه لن يُفرج عنه بعد 15 عامًا كما هو شائع في ألمانيا.

وأدين بشار، الذي كان في الحادية والعشرين في ذلك الوقت، بالاعتداء وقتل سوزانا فيلدمان في فيسبادن في مايو/ أيار 2018.

وغادر بشار وعائلته منزلًا لطالبي اللجوء في ألمانيا على نحو مفاجئ عقب عملية القتل، وتم اعتقاله لاحقًا من قبل القوات الكردية في العراق، وتم تسليمه لضباط الشرطة الألمانية وأعيد وعاد إلى ألمانيا.

ويعتقد أن بشار وصل إلى ألمانيا في أكتوبر أول 2015. وقالت محكمة العدل الاتحادية إنها ألغت استئناف بشار على الحكم الصادر 28 أبريل.