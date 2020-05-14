العراق: أولوية حكومة الكاظمي حصر السلاح بيد الدولة

أكد مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، محمد بحر العلوم، الخميس، أن أولوية الحكومة العراقية هي صون سيادة العراق وتعزيز القانون وحصر السلاح بيد الدولة، وفق ما قاله الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف.

وشدد في كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة لمجلس الأمن، على أهمية منع الدول الأخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات أو منطلق لتوجيه هجمات ضد دولة ثالثة.

موضوع يهمك دخل رجل الدين اللبناني المقرب من حزب الله، والمتناغم مع مواقفه، على خط الأزمة العراقية والحكومة الوليدة في العراق لينتقد... مقرب من حزب الله يهاجم الكاظمي.. ويحرض ضد حكومة العراق العراق

كما قال إن أولويات الحكومة العراقية هي تكثيف الجُهُود لمُواجَهة جائحة كورونا، وصياغة مُسوّدة ميزانيّة استثنائيّة تُعزّز القدرة على مُواجَهة الأزمات الماليّة والاقتصاديّة، وإطلاق ورعاية حوار وطنيّ شامل لتحقيق مطالب المتظاهرين.

وأشار إلى حرص الحُكُومة على إطلاق الرواتب بلا تأخير، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى من المتظاهرين، وتشكيل لجنة خبراء لدعم المُفوّضيّة المستقلة العليا للانتخابات في جُهُودها لتنظيم انتخابات مُبكّرة.

يشار إلى أن البرلمان كان قد منح الثقة لحكومة الكاظمي الخميس، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.