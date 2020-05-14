خشية فقدان السيطرة.. محافظ بغداد يدعو لفرض حظر شامل

في حين أكد مندوب العراق في الأمم المتحدة، أن من أولويات حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هي مواجهة جائحة كورونا، دعا محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الخميس، إلى فرض حظر شامل للتجول وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

ونوه العطا إلى "فقدان السيطرة إذا ما استمرت الإصابات بالتزايد لاسيما أن مستشفى ابن الخطيب امتلأ بالكامل بالمصابين كذلك مستشفى ابن القف الذي ربما سيمتلأ بالمصابين خلال اليومين المقبلين وهو ما يعني تخصيص عدد من المستشفيات فقط للمصابين بكورونا".

موضوع يهمك أكد مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، محمد بحر العلوم، الخميس، أن أولوية الحكومة العراقية هي صون سيادة العراق وتعزيز... العراق: أولوية حكومة الكاظمي حصر السلاح بيد الدولة العراق

وعزا تزايد أعداد الإصابات الى عدم التزام المواطنين بالحظر الصحي وقواعد السلامة وتعليمات الجهات الصحية"، مشيرا الى أنه "تم التباحث خلال الاجتماع لتخصيص مناطق ومبان جديدة تستخدم أما للمرضى المصابين أو للعزل الصحي للملامسين بعد تأثيثها وتجهيزها بالمستلزمات الصحية المطلوبة".

كما شدد على اللجنة العليا للصحة والسلامة بـ"اتخاذ قرار حظر التجوال الشامل كونه السبيل الوحيد لإنقاذ العاصمة بغداد من الوباء المتفشي".

من جانبه، عزا مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي تزايد حالات الإصابة الى زيادة أعداد الفحوصات المختبرية بعد فتح مختبرات جديدة للصحة العامة كذلك عدم التزام بعض المواطنين بإجراء حظر التجوال الجزئي والتعليمات الصحية".

ونوه الساعدي الى أن "تزايد أعداد المصابين بالفيروس الوبائي قد يؤدي الى غلق المستشفيات وفتحها فقط للمصابين بكورونا".

كارثة بشرية

جاء ذلك بعدما حذر نائب رئيس البرلمان العراقي رئيس خلية الأزمة النيابية لمواجهة فيروس كورونا، حسن كريم الكعبي، أمس الأربعاء، من كارثة بشرية في العاصمة بغداد ومدينة البصرة (جنوب) جراء تفشي الوباء

وأوضح أن "السبب الأساسي والمباشر وراء ارتفاع الأعداد المسجلة للإصابة بالفيروس هو عدم الالتزام بإجراءات فرض حظر التجول سواء الكلي أو الجزئي واستمرار اللامبالاة من قبل عدد كبير من المواطنين إزاء خطورة الوباء.

وأشار إلى "عدم التزام الكثيرين بالإرشادات الصحية والوقائية من قبل الجهات المختصة"، مؤكدا ضرورة منع التجمعات وإقامة المناسبات ومجالس العزاء والزيارات العائلية والتردد على الأماكن المزدحمة.

هذا وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق أعلنت الأحد، فرض حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر.

وقررت أن"يكون حظر التجول من الساعة الخامسة عصرا إلى الخامسة فجرا، وفرض حظر شامل للتجول خلال أيام عيد الفطر، ووضع وزارة النقل شروطا لسلامة نقل المواطنين في وسائط النقل الداخلي ومحاسبة المخالفين بالتنسيق مع وزارة الداخلية".