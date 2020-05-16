بعد كورونا.. أنفلونزا الطيور يعاود الظهور في العراق

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أمس الجمعة، عن ظهور إصابة بإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن بمحافظة نينوى شمالي العراق.

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إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان إن "دائرة البيطرة، وهي إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، أبلغتنا بتشخيص إصابة بمرض إنفلونزا الطيور نوع (H5N8) في أحد حقول الدواجن البياض في محافظة نينوى".

وأضاف أنه جرى "تفعيل خطة الاحتواء بموجب قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 المادة 16 والمباشرة بتنفيذ الخطة الوطنية للاحتواء بحرق ودفن الهلاكات (الطيور النافقة) والبدء بإتلاف الدواجن المتبقية وفرض حظر على حركة الدواجن".

وأوضح المتحدث أن "حقل الدواجن المصاب في منطقة منعزلة ولا توجد أي حقول أخرى للدواجن ضمن هذه المنطقة، حيث تم خلال اليوم الجمعة، إتلاف كامل القطيع المتبقي بإشراف لجنة مشكلة برئاسة محافظ نينوى وعضوية دائرة البيطرة والصحة والبيئة ومديرية الزراعة ومديرية الشرطة في المحافظة".

وأكد النايف "اتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على المرض"، مبينا أن "هذا المرض هو من الأمراض الانتقالية والذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد، وهو مسجل حاليا في 38 دولة من دول العالم".