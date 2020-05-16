داعش يهاجم مقرات أمنية عراقية.. وسقوط قتلى وجرحى

بين الحين والآخر يعاود داعش شن هجمات ليعلن عن نفسه ويعيد ترتيب صفوفه مستغلا فيروس كورونا، حيث شن التنظيم الإرهابي، السبت، عدة هجمات مسلحة على مواقع أمنية عراقية، أسفرت عن مقتل وجرح أشخاص.

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في التفاصيل، قالت خلية الإعلام الأمني، إن 3 أشخاص قتلوا، وجرح اثنان آخران بتفجير عبوة ناسفة في منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى.

كما قتل أحد أفراد الشرطة، وأصيب آخر بجروح، خلال إطلاق نار مباشر من قبل مسلحي داعش، في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت، الجمعة، تنفيذ قوات التحالف الدولي ضربة جوية على أحد الكهوف في صحراء جنوب غربي الحضر في محافظة نينوى.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن الهجوم الجوي أسفر عن قتل 7 من مسلحي تنظيم داعش المختبئين داخل الكهف، في ثاني هجوم خلال ثلاثة أيام، تنفذه قوات التحالف الدولي ضد مواقع يتخذها مسلحو داعش مخابئ لهم في العراق.

كما تأتي الضربات الجوية عقب تزايد هجمات تنظيم داعش في مناطق تعرف بمثلث الموت بين محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين.

وتعد الضربات أيضا دعما مباشرا من قبل التحالف الدولي للحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، إذ كان التحالف قد علّق أنشطته الجوية في العراق عقب قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأجنبية من البلاد خلال فترة حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.