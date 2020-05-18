العراق.. هيكلة جديدة لهيئة الحشد تخلو من منصب نائب الرئيس

أعلن رئيس "هيئة الحشد الشعبي" في العراق، فالح الفياض، أنه سيتم اعتماد هيكلة جديدة ستطبق على الهيئة وستنفذ في الأيام المقبلة.

كما أكد الفياض، في لقاء تلفزيوني، أن عبد العزيز المحمداوي، المُلقب بـ"أبو فدك"، لم يتم تثبيته بأمر ديواني في منصب نائب رئيس الحشد الشعبي خلفاً لأبو مهدي المهندس الذي قضى في الغارة الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مطلع يناير/كانون الثاني الماضي في محيط مطار بغداد.

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وشرح أن الرتب العسكرية في الحشد "ستُعطى وفق القانون العسكري"، مضيفاً أن "منصب نائب رئيس هيئة الحشد غير ملحوظ في الهيكلة الجديدة". وفي هذا السياق، أوضح أن "تعيين رئيس أركان الحشد من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة"، أي رئيس الوزراء العراقي.

وبما أنه لم يتم بعد تعيين "رئيس أركان" في الحشد، يقوم "أبو فدك" بتصريف الأعمال، حسب تعبير الفياض.

وقال الفياض إن "المرجعية لديها ملاحظات، وهي أحرص الأطراف على الحشد"، مضيفاً أن "ألوية العتبات التابعة للمرجعية في النجف لم تخرج من الهيئة، إنما أُعِد لها ترتيب خاص".

وتابع: "المرجعية تريد من الحشد أن يكون منضبطاً"، لافتاً إلى أن "الحشد بحاجة إلى احتواء، ولا يمكن تحقيق ذلك عبر الاتهامات والتخوين".