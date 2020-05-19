العراق.. فرض حظر شامل للتجول خلال أيام العيد

فرض مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، حظر التجول الشامل خلال عيد الفطر ابتداء من الأحد المقبل حتى يوم الخميس. وفق وكالة الأنباء العراقية.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الحكومة مصممة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية.



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وأضاف أن مجلس الوزراء يناقش الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

كانت خلية الأزمة النيابية في العراق، طالبت اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإعلان فرض حظر التجول الشامل، بعد تسجيل 150 إصابة يوم أمس الاثنين، و120 منها كانت في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، أنها "حذرت من فقدان السيطرة على انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل إصابات مرتفعة في العاصمة بغداد".

وطالبت الخلية، "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإعلان حظر التجول الشامل في العراق".

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 4 وفيات، و150 اصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة اصابات يومية يسجلها العراق.

وذكرت الوزارة أمس، في الموقف الوبائي اليومي، أنه "تم فحص 3520 نموذجا في المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق153221.