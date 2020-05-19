هجوم جديد في محيط السفارة الأميركية ببغداد

سقط صاروخ ليل الإثنين إلى الثلاثاء في محيط السفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحضين وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وأفاد بيان خلية الإعلام الأمني بسقوط صاروخ كاتيوشا على أحد البيوت الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، وتشير المعلومات إلى أن هذا الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشارع فلسطين، وقد نتج عن سقوطه أضرار بسيطة في جدار المنزل.

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وهذا الهجوم الجديد ضد المصالح الأميركية هو الثامن والعشرون من نوعه خلال سبعة أشهر في بلد تشكّلت فيه منذ نحو أسبوعين حكومة وصفت بأنها قادرة على تحسين العلاقات مع واشنطن، وتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في العراق.

وسمعت صافرات الإنذار بمحيط السفارة وفق مصادر العربية والحدث.