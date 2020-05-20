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انتقدهم فحلقوا شعره وأذلوه.. فيديو يثير ضجة في العراق

المصدر: دبي - العربية.نت
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"إهانة لكرامة الإنسان، خرق للقانون، تفلت، إذلال" هذا غيض من فيض العبارات التي انتشرت مساء أمس منتقدة تصرف عناصر من الشرطة الاتحادية بحق مواطن عراقي.

وفي التفاصيل، أقدم مواطن عراقي على اتهام عناصر من الشرطة بأخذ أموال منه مقابل السماح له بالعمل في ظل الحجر.

وفي حين لم تعرف صحة تلك الاتهامات، أقدم بعض العناصر على إلقاء القبض على الرجل، وحلق شعره بالكامل وشواربه بطريقة مذلة، كما داسوا على رقبته بالأرجل، بهدف إذلاله وتصويره.

وبعد أن انتشر الفيديو على مواقع التواصل، شن ناشطون وإعلاميون عراقيون حملة انتقادات، مطالبين بمعاقبة من أساؤوا للرجل ولسلك الشرطة قبل أي شيء آخر.

كما تساءل البعض: "أهكذا يطبق شعار (الشرطة بخدمة الشعب) بتلك الطريقة المذلة بحق أبناء العراق؟".

إثر تلك الحملة، طلب وزير الداخلية عثمان الغانمي، مساء، بعزل آمر قاطع وسجن أفراد المفرزة المعنية بعد التجاوز على المواطن.

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#العراق

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