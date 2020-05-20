انتقدهم فحلقوا شعره وأذلوه.. فيديو يثير ضجة في العراق

"إهانة لكرامة الإنسان، خرق للقانون، تفلت، إذلال" هذا غيض من فيض العبارات التي انتشرت مساء أمس منتقدة تصرف عناصر من الشرطة الاتحادية بحق مواطن عراقي.

الى رئيس الوزراء @MAKadhimi

الى وزير الداخلية @othman_alghanmi

الى @saadmaanoficial



هو هذا شعار "الشرطة بخدمة الشعب" يطبق بهذه الطريقة المذلة بحق ابناء #العراق ؟؟



هذا مو ارهابي ولا قاتل ولا حرامي ولا عنده مليشيا انما غلط ويتعاقب بالقانون وليس بهذه الطريقة!!#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/DhacaUFowm — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) May 19, 2020

وفي التفاصيل، أقدم مواطن عراقي على اتهام عناصر من الشرطة بأخذ أموال منه مقابل السماح له بالعمل في ظل الحجر.

وفي حين لم تعرف صحة تلك الاتهامات، أقدم بعض العناصر على إلقاء القبض على الرجل، وحلق شعره بالكامل وشواربه بطريقة مذلة، كما داسوا على رقبته بالأرجل، بهدف إذلاله وتصويره.

وبعد أن انتشر الفيديو على مواقع التواصل، شن ناشطون وإعلاميون عراقيون حملة انتقادات، مطالبين بمعاقبة من أساؤوا للرجل ولسلك الشرطة قبل أي شيء آخر.

كما تساءل البعض: "أهكذا يطبق شعار (الشرطة بخدمة الشعب) بتلك الطريقة المذلة بحق أبناء العراق؟".

إثر تلك الحملة، طلب وزير الداخلية عثمان الغانمي، مساء، بعزل آمر قاطع وسجن أفراد المفرزة المعنية بعد التجاوز على المواطن.