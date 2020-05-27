مصرع عنصر أمني في هجوم داعشي على نقطة حراسة جنوبي بغداد

قالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، إن عناصر من داعش أطلقت النار على نقطة حراسة جنوبي بغداد مما أدى إلى مقتل عنصر أمني وإصابة آخر.

ونسبت الوكالة إلى بيان لخلية الإعلام الأمني قوله إن مجموعة داعشية أطلقت النار على نقطة حراسة تابعة للفرقة 17 ما أدى إلى مصرع مقاتل وإصابة آخر في قرية حبش ضمن منطقة صدر اليوسفية جنوبي بغداد. ولم تتوفر على الفور مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم.

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وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت أمس الثلاثاء مقتل "قيادي خطير بداعش" وإصابة آخر وتدمير مركز الدعم اللوجستي جنوب شرق قضاء الرطبة غرب العراق.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله إن "عملية أمنية نفذتها الفرقة الأولى بعد معلومات مؤكدة استهدفت تمركزا لعصابات داعش في منطقة قبضة الغزلان جنوب شرق قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".