نائب عراقي: يجب الضغط على تركيا لتزيد حصتنا من المياه

طالب نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي، منصور البعيجي، الخميس، الحكومة باستخدام الملف الاقتصادي للضغط على دول منابع المياه من أجل زيادة حصة العراق المائية.

موضوع يهمك أعلن الحزب الحاكم في ماليزيا، والذي يقوده رئيس الوزراء، محيي الدين ياسين، طرد سلفه مهاتير محمد مع 4 آخرين . وجاء في بيان... ضربة قاسمة.. الحزب الحاكم بماليزيا يطرد مهاتير محمد العرب و العالم

وشدد في بيان صحافي، على ضرورة أن تتدخل الحكومة سريعاً للضغط على تركيا لزيادة حصتنا المائية، خاصة أن تركيا لديها ملف اقتصادي كبير في العراق، ويجب على الحكومة استخدامه وسيلة ضغط وعدم اتخاذ موقف المتفرج جراء ما يحصل من حرب مياه نتعرض لها منذ فترة طويلة من قبل دول المنبع.

وأكد أهمية أن تكون هناك زيادة بحصة العراق من قبل دول المنبع، معتبرا أن حرب المياه لا تقل خطورة عن الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، "لأنها ستدمر الزراعة في بلدنا، خاصة بعد هبوط أسعار النفط بسبب جائحة كورونا، لذا يجب عدم الاعتماد على النفط والتنويع بمصادر إيرادات الدولة ومنها القطاع الزراعي".

وتسبب السد، الذي وافقت الحكومة التركية على إنشائه عام 1997، في تشريد نحو 80 ألف شخص من 199 قرية عراقية، وأثار قلق الحكومة في العراق، التي تخشى من تأثيره على إمدادات المياه لنهر دجلة.

وبدأت تركيا، بعد سنوات من التوقف والتأخير، في ملء خزان السد في يوليو الماضي، فيما دعا نشطاء يقودون حملة ضد المشروع إلى إفراغ الخزان لمخاوف بيئية وثقافية.