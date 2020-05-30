شرطة بابل تقبض على مصاب بكورونا هارب.. وتكرم المفرزة!

أعلنت قيادة شرطة بابل، الجمعة، عن اعتقال مصاب بكورونا حاول الهرب من المستشفى.

موضوع يهمك أعلن نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، الخميس، أن البلد مقبل على كارثة صحية في حال عدم وضع حلول عاجلة وواقعية... برلمان العراق يدعو لاجتماع عاجل: مقبلون على كارثة صحية العراق

في التفاصيل، أفادت القيادة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن "مفارز مركز شرطة سيف سعد التابع إلى قسم شرطة الأقضية ألقت القبض على شخص حاول الهرب من مستشفى مرجان التعليمي بعد تأكيد إصابته ب‍فيروس كورونا المستجد"، مبينة أنه "تم إعادته للمستشفى".

وأضافت أنه "بتوجيه قائد الشرطة اللواء الحقوقي علي كوة الزغيبي ومتابعة مدير القسم العميد وليد خالد، تم إيصال المساعدات الغذائية إلى عائلة المصاب بناءً على طلبه، وسيتم الاعتناء بعائلته لحين اكتسابه الشفاء التام".

كما تابعت أن "قائد الشرطة أمر بتكريم المفرزة لتطبيق القانون والعمل بروح الإنسانية في أداء الواجب والذي هو نهج القيادة"، بحسب البيان.

كارثة صحية

يشار إلى أن نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، كان أعلن الخميس، أن البلد مقبل على كارثة صحية في حال عدم وضع حلول عاجلة وواقعية لارتفاع أعداد المصابين بكورونا.

من جانبها، حذرت نقابة الأطباء العراقية في وقت سابق، من "الوصول إلى نقطة الانهيار للمنظومة الصحية، مما يعني عدم قدرة المستشفيات على استقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها"، خاصة بعد "ملاحظة تصاعد في الإصابات بين الكوادر الطبية".

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في العراق إلى 5135 إصابة مؤكدة، فيما يعتقد الكثير من الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير.