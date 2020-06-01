العراق ردا على تقارير إيرانية: منافذنا الحدودية مغلقة معكم حتى إشعار آخر

نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، ما تناوله إعلام إيراني عن استئناف الزيارات للعتبات الشيعية.

وردت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الاثنين، في بيان رسمي على أنباء تداولتها وكالة أنباء إيرانية حول استئناف إيران رحلات زيارة العتبات الدينية في العراق.

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وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية إن "وكالة أنباء فارس تناقلت أنباء بأن إيران تخطط لاستئناف زيارة العتبات المقدسة في العراق رغم قرار الإغلاق في العراق، وبدورنا نؤكد أن معابرنا الحدودية مع إيران والكويت هي مغلقة بالكامل أمام الحركة التجارية وحركة المسافرين".

وتابع "وسيستمر هذا الغلق حتى إشعار آخر وسيتم العمل بافتتاح المنافذ المشار إليها وفق المستجدات والمعطيات الصحية ليستنى للجنة العليا اتخاذ قرارات جديدة بشأن المنافذ الحدودية".

وأضاف، أن "هذا الموضوع يخضع ويخص تقدير وبيانات وزارة الصحة، وكمنافذ حدودية حريصون كل الحرص على حياة المواطن".