منظمة الصحة: إعادة الحظر بالعراق كان ضروريا لمواجهة كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن إعادة فرض حظر التجول الكامل في العراق كان ضرورياً لمواجهة تفشي وباء كورونا، وذلك بعد ارتفاع معدلات الإصابة به.

موضوع يهمك نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأحد، عن رئيس خلية الصقور مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو... العراق.. إحباط مخطط "خطير" لداعش في البصرة العراق

ودعا ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" على حسابها في "تويتر" اليوم الاثنين، الجهات المعنية إلى التطبيق الصارم لإجراءات الحظر إلى جانب تكثيف المسح الميداني النشط للحالات المشتبه بإصابتها من خلال تعقب المخالطين.

وحث إسماعيل جميع العراقيين على اتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية لاحتواء تفشي الفيروس. وأضاف: "لا يمكن لهذه التدابير تحقيق النتائج المرجوة إلا بتعاون الجميع".

وأكد ممثل المنظمة دعمها المستمر وتعاونها مع السلطات الصحية في العراق وإقليم كردستان لضمان نجاح تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وسجل العراق 6439 إصابة و205 وفيات بفيروس كورونا حتى أمس الأحد وفقاً لوزارة الصحة.