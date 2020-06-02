ارتفاع قياسي في إصابات ووفيات الوباء بالعراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، تسجيل 519 إصابة جديدة و20 حالة وفاة ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات على أساس يومي منذ بدء التفشي في البلاد.

وتمثل هذه الحصيلة اليومية أكبر عدد للإصابات الجديدة بالفيروس منذ ظهور التفشي في العراق.

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وجاءت كالتالي: بغداد/ الرصافة: 145، بغداد/ الكرخ: 166، مدينة الطب: 39 ، النجف: 21، البصرة: 25، السليمانية: 28، أربيل: 1، دهوك: 6، كربلاء: 31، ديالى: 5، بابل: 9، ميسان: 34، المثنى: 8، نينوى: 1

وأوضحت الوزارة أن "مجموع الإصابات منذ ظهور الفيروس وحتى الآن بلغ 7387، وأن مجموع حالات الشفاء بلغ 3508، لافتة إلى أن "مجموع الوفيات بلغ 235 حالة.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا.