نتجاوز الأزمة معاً.. الكاظمي يخفض رواتب المسؤولين

أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا.

موضوع يهمك أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الثلاثاء، انطلاق المرحلة الثانية... الكاظمي يصل كركوك مع انطلاق عملية ملاحقة داعش العراق

وفي تغريدة عبر تويتر، أكد رئيس الوزراء العراقي، أنه لن يسمح أن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية، وأضاف أن القرار سيكون خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي.

ثم تابع: "نحن مصممون على تجاوز الأزمة معا".

لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية. فقرارنا هو: خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي . مصممون على تجاوز الازمة معاً. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) June 2, 2020

يشار إلى أن الكاظمي كان أكد في بداية تكليفه، أن أولوية الحكومة العراقية الجديدة هي صون سيادة العراق وتعزيز القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الدول الأخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات أو منطلق لتوجيه هجمات ضد دولة ثالثة.

وكذلك تكثيف الجهود لمواجهة فيروس كورونا، وصياغة مسودة ميزانيّة استثنائيّة تُعزّز القدرة على مُواجَهة الأزمات الماليّة والاقتصاديّة، وإطلاق ورعاية حوار وطنيّ شامل لتحقيق مطالب المتظاهرين.

ماض بتنفيذ الوعود

يذكر أن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي كانت نفذّت في مايو/أيار الماضي أولى وعودها، فقد أصدرت قراراً بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية، التي خرجت في أكتوبر الماضي، حيث طالب مجلس القضاء الأعلى، كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق سراحهم.

كما أعاد الكاظمي الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب، وعينه رئيسا له، بعدما انطلقت في الأول من أكتوبر، احتجاجات حمل متظاهرون كثيرون فيها لافتات عليها صور الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي "بطل" استعادة الموصل من أيدي الإرهابيين والذي استُبعد لاحقا من منصبه من قبل عبد المهدي قبل أن يعيده الكاظمي.