672 إصابة بكورونا بالعراق.. وتحذير من انهيار النظام الصحي

نقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام نقلا عن وزارة الصحة تسجيل 672 إصابة جديدة بكورونا، اليوم الخميس ما يرفع العدد الإجمالي إلى 8,840.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء العراقية، إن مسؤولا كبيرا بوزارة الصحة يحذر من انهيار النظام الصحي في العراق بسبب كورونا.

ونقلت الوكالة عن مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، قوله " إن النظام الصحي حاليا تحت السيطرة لكنْ لدينا تخوف من تزايد أعداد الإصابات بشكل تصاعدي يوميا.. الأيام المقبلة ستشهد تضاعف أعداد الإصابات بما ينذر بانهيار النظام الصحي وعدم القدرة على استيعابها".

وأردف المسؤول أن الفرق الوزارية المشكلة لمتابعة إجراءات الحظر لم تجد أي آثار للحظر الشامل في المناطق ذات الإصابات العالية، لافتا إلى أن المواطنين في المناطق الشعبية غير ملتزمين بإجراءات الحظر.