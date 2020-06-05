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الكاظمي: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تظاهرات 2019

المصدر: دبي - قناة الحدث
من تظاهرات العراق نهاية 2019
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدها العراق منذ أكتوبر العام الماضي.

مصطفى الكاظمي مصطفى الكاظمي

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن رئيس الوزراء التقى عددا من عائلات ضحايا الاحتجاجات، واستمع إلى تفاصيل قدّموها حول ظروف اغتيال أبنائهم.

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وأكد الكاظمي أن العراق مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة تواجهه.

وأسِف الكاظمي لحالات الاغتيال والاختفاء التي طالت عراقيين على يد مسلحين، مبينا أنه أمر بتحقيقات دقيقة لضمان عدم تكرار تلك العمليات.

ولفت الكاظمي إلى أن التحقيقات بدأت بوضع قائمة دقيقة للضحايا، وأخرى للجرحى، وستعمل الحكومة على تعويض عائلاتهم.

كلمات دالّة

#التظاهرات العراقية, #العراق, #الكاظمي, #مصطفى_الكاظمي
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