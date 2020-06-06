العراق.. هادي العامري يقدم استقالته من البرلمان

قدم هادي العامري، رئيس "تحالف الفتح"، اليوم السبت، استقالته من عضوية البرلمان العراقي.

وقالت مصادر مقربة من العامري إن استقالته من عضوية البرلمان جاءت تمهيداً لتسلمه رئاسة هيئة الحشد الشعبي.

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في سياق آخر، قدّم رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم كابينته الوزراية إلى مجلس النواب، الذي وافق على تمرير بقية التشكيلة الحكومية. وقد أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية.

وقد تم تعين فؤاد محمد حسين بكي وزيراً للخارجية، ومحمد كريم جاسم صالح وزيراً للزراعة، وسالار عبدالستار محمد حسين وزيراً للعدل، وأيفان فائق يعكوب جابرو وزيراً للهجرة والمهجرين.

كما صوّت مجلس النواب على تخويل رئيس مجلس الوزراء باستحداث "وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني، من أجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة".