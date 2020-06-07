العراق.. تكليف عبد الأمير رشيد يارالله برئاسة أركان الجيش

أعلن وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، عن تكليف رئيس جديد لرئاسة أركان الجيش خلفاً لعثمان الغانمي الذي أصبح وزيراً للداخلية.

وقال عناد، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، الأحد، إنه "تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله برئاسة أركان الجيش".

كما أنه "تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائباً لقائد العمليات المشتركة".

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إلى ذلك أكد أنه "تم الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة ومن المرجح أن يتم الإعلان عنه رسمياً اليوم أو يوم غد".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمراً بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية.

تمرير بقية التشكيلة الحكومية

ومرر البرلمان العراقي، السبت، بقية التشكيلة الحكومية للكاظمي، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية.

كما قال الكاظمي إن" البرلمان وافق على استكمال التشكيلة الحكومية التي قدمناها".

ووافق البرلمان على فؤاد حسين وزيراً للخارجية، وعلى إحسان عبد الجبار الشمري وزيراً للنفط، وعلى محمد صالح وزيراً للزراعة وسالار حسين وزيراً للعدل.

إلى ذلك، صوت مجلس النواب على تخويل رئيس مجلس الوزراء باستحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني، من أجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة.