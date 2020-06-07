الكاظمي: كورونا وتحديات مالية كبرى تواجهنا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، خلال الجلسة الاستثنائية للحكومة أن البلد يمر بأزمات وتحديات كبيرة.

وقال الكاظمي: "نبارك للوزراء الجدد تصويت مجلس النواب عليهم"، مشيراً إلى أنه "اليوم بعد إكمال الكابينة الوزارية نبدأ بالخطوات العملية، كفريق واحد، لتجاوز التحديات التي يمر بها البلد"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

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كما تابع: "البلد يمر بأزمات وتحديات كبيرة في الجانب المالي وجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط وغيرها، ووضعنا الخطط لتجاوزها، وهذا ما يتطلب التعاون من قبل الجميع مع الحكومة لوضع البلد في الطريق الصحيح".

إلى ذلك أضاف أن "سوء النظام الإداري عرقل العديد من المشاريع، ونعمل جاهدين على إصلاحه".

تمرير بقية التشكيلة الحكومية

ومرر البرلمان العراقي، السبت، بقية التشكيلة الحكومية للكاظمي، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية.

كما قال الكاظمي إن" البرلمان وافق على استكمال التشكيلة الحكومية التي قدمناها".

ووافق البرلمان على فؤاد حسين وزيراً للخارجية، وعلى إحسان عبد الجبار الشمري وزيراً للنفط، وعلى محمد صالح وزيراً للزراعة وسالار حسين وزيراً للعدل.

إلى ذلك، صوت مجلس النواب على تخويل رئيس مجلس الوزراء باستحداث وزارة دولة يكون وزيرها للمكون التركماني، من أجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة.