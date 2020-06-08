العراق: مستعدون لبدء حوار استراتيجي مع واشنطن

أكدت الخارجية العراقية، الاثنين، أنها أكملت الاستعدادات لبدء حوار استراتيجي مع واشنطن.

في التفاصيل، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجيّ مع أميركا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع سفير الولايات المتحدة الأميركيّة لدى بغداد ماثيو تولر، وأكد فؤاد حسين خلال اللقاء على إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجيّ مع أميركا".

محطة مهمة

وأضاف أن "هذه الخطوة تعتبر محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد وواشنطن"، مُشدّداً "على ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابيّ لمُختلف أوجه التعاون الثنائيّ المُتميّز".

بالمقابل، أعرب السفير الأميركي عن تهانيه للوزير بمناسبة استلامه منصبه وزيراً للخارجية في العراق.