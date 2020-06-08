عرس في العراق ينقلب فاجعة.. أب يقتل ابنه العريس!

كان فرحاً قبل أن يتحول إلى مأتم عقب مقتل العريس، في واقعة شهدتها محافظة كركوك، وتحديدا في قضاء الحويجة جنوبي المدينة.

في التفاصيل، قتل أب عراقي ابنه في عرسه، مطلقا عليه النار عن طريق الخطأ بعدما خرج سلاحه عن السيطرة، فتحول العرس فجأة إلى مجلس عزاء.

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وأفاد مصدر أمني لـ "العربية نت" أن الحادث وقع في حي "سلام" بقضاء الحويجة جنوب كركوك، حين كانت عائلة العريس صالح خطير تحتفل بفرح ابنها وسط جموع غفيرة من الناس، رغم تأكيد الحكومة المحلية هناك منع جميع أنواع المناسبات منعا للتجمعات وخوفاً من تفشي فيروس كورونا المستجد.

رصاصة طائشة اخترقت صدره

وفي الحفل، بدأ الأب إطلاق الرصاص احتفالاً، إلا أن رصاصة طائشة غدرت الأب واخترقت جسد العريس وأردته قتيلا فوراً.

من جانبها، أعلنت مديرية شرطة كركوك الأحد، إلقاء القبض على الأب، موضحة أن الرصاصة الطائشة اخترقت صدر العريس وقتلته على الفور.

كما أكد بيان الشرطة عدم وقوع إصابات أخرى بالحادث.

إلى ذلك، طوقت قوة أمنية مكان الحفل، ونقلت الجثة إلى الطب العدلي، فيما ألقت القبض على الوالد لإتمام الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقا بالحادث.