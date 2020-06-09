انزلاق طائرة شحن أميركية في قاعدة التاجي ببغداد

أفادت مصادر بتحطم طائرة شحن أميركية، ليل الاثنين، خلال هبوطها في قاعدة التاجي العراقية. بينما ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الطائرة العسكرية انزلقت ولم تتحطم في قاعدة التاجي.

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فيما أفاد مراسلنا في بغداد بأن طائرة شحن أميركية من طراز "سي-130" انحرفت عن مسارها على مدرج قاعدة التاجي في بغداد، وارتطمت بإحدى الكتل الكونكريتية ما أدى إلى أضرار في هيكل الطائرة.

ونقل مراسلنا عن مصادر عسكرية قولها إن إصابات وقعت بين طاقم الطائرة وأصيب عدد من الجنود الذين كانوا على متنها.

وقال البنتاغون إن الطائرة العسكرية الأميركية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.

وقبل ساعات، أعلن الجيش العراقي أنّ عناصر مسلّحة مجهولة أطلقت ليل الاثنين صاروخاً سقط في محيط مطار بغداد الدولي حيث يتمركز جنود عراقيون وأميركيون، في هجوم جديد على المصالح الأميركية في هذا البلد.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2019 شهد العراق حوالي 30 هجوماً استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أميركية، لكنّ الهجمات الصاروخية باتت أكثر ندرة في الأشهر الأخيرة.

ويأتي الهجوم الصاروخي الجديد قبل ثلاثة أيام من محادثات أميركية-عراقية، مقرّر إجراؤها عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا المستجدّ، في إطار "الحوار الاستراتيجي" الرامي إلى إعادة صياغة التعاون بين البلدين ولا سيّما على الصعيد العسكري.