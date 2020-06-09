فيديو.. المشاهد الأولى لخروج طائرة أميركية عن المدرج بالعراق

وثق مقطع فيديو المشاهد الأولى التي أعقبت هبوط الطائرة الأميركية في قاعدة التاجي، حيث أوضح الفيديو خروجها من المدرج.

⭕فيديو يوثق المشاهد الاولى ما بعد هبوط الطائرة الامريكية في قاعدة #التاجي و واضح في الفيديو خروجها من المدرج ،

🔹و ارفقت في التغريدة بيان صادر من القيادة الامريكية حول الحادث يوضح ان الطائرة لم تتعرض لعملة هجوم بل ان الطائرة اثناء الهبوط خرجت عن مسار المدرج و هناك 4 اصابات pic.twitter.com/XauyHxVr5v — vetaman.vetaman🇮🇶🇩🇪 (@firasalobaidy20) June 8, 2020

كان بيان صادر من القيادة الأميركية حول الحادث أكد أن الطائرة لم تتعرض لعملة هجوم، بل إن الطائرة أثناء الهبوط خرجت عن مسار المدرج، محدثة 4 إصابات.

وكان مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" في بغداد أكد أن طائرة شحن أميركية من طراز "سي-130" انحرفت عن مسارها على مدرج قاعدة التاجي في بغداد، وارتطمت بإحدى الكتل الكونكريتية ما أدى إلى أضرار في هيكل الطائرة.

ونقل مراسلنا عن مصادر عسكرية قولها إن إصابات وقعت بين طاقم الطائرة وأصيب عدد من الجنود الذين كانوا على متنها.

وقبل ساعات، أعلن الجيش العراقي أنّ عناصر مسلّحة مجهولة أطلقت ليل الاثنين صاروخاً سقط في محيط مطار بغداد الدولي حيث يتمركز جنود عراقيون وأميركيون، في هجوم جديد على المصالح الأميركية في هذا البلد.