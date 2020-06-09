عصائب أهل الحق تغلق مكاتبها في وسط وجنوب العراق

قال قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيعية العراقية، اليوم الثلاثاء، إن الحركة قررت إغلاق مكاتبها في جميع محافظات وسط وجنوب البلاد حتى إشعار آخر في ضوء تطورات الوضع السياسي وزيادة انتشار وباء كورونا.

وذكر الخزعلي في بيان نشره عبر حسابه على تويتر أن القرار اتخذ نظرا لوجود معلومات عن "أجندات ومشاريع أجنبية بتعاون بعض الجهات الرسمية والشخصيات السياسية المحلية تستهدف إعادة تأجيج مشروع الفتنة خلال الفترة القادمة من خلال حرق مقرات الفصائل والجهات التي أفشلت مشروع داعش".

وأضاف أن الهدف من وراء ذلك هو "إفراغ الساحة من الوجود الوطني المدافع عن السيادة والمناهض للوجود الأجنبي خصوصا مع اقتراب موعد التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل إخراج قواتها من أرضنا".

وكانت وكالة الأنباء العراقية نقلت عن هشام داوود مستشار رئيس الوزراء قوله في وقت سابق الثلاثاء إن الحوار مع واشنطن سيبدأ في 11 يونيو/حزيران الجاري، مشيرا إلى أنه "سيتضمن ملفات اقتصادية وثقافية وزراعية وصناعية".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان نقلته الوكالة الاثنين إن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى مع السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، وأكد خلال اللقاء على إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع أميركا.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة "تعتبر محطة مهمة من شأنها تأطير الأولويات لدى بغداد وواشنطن"، مشددا على ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابي لمختلف أوجه التعاون الثنائي.

