حوار واشنطن - بغداد.. هذا ما يتوقعه جنرال أميركي

عشية مفاوضات استراتيجية بين الحكومتين، توقع جنرال أميركي أن تطلب الحكومة العراقية إبقاء وجود عسكري أميركي في البلاد لمكافحة تنظيم "داعش".

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكنزي، في ندوة عبر الإنترنت نظمها مركز دراسات في واشنطن: "أعتقد أن حكومة العراق ستطلب إبقاء قوات أميركية وقوات تابعة للتحالف".

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إلى ذلك أضاف: "كما تعلمون، من وجهة نظري، نحن في العراق لإنجاز هزيمة تنظيم داعش ولدعم العراق في إنجازه لتلك الهزيمة، والتوصل إلى انتصار نهائي عليه".

وأكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي منفصل، أن "الحوار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق سيبدأ الخميس، كاشفاً أن مساعده للشؤون السياسية، ديفيد هيل، سيرأس الوفد الأميركي، الذي سيضم ممثلين لوزارات الدفاع والطاقة والخزانة ووكالات عدة.

كما قال بومبيو إنه "بوجود مخاطر جديدة تلوح في الأفق لاسيما جائحة كوفيد-19، وتدهور أسعار النفط والعجز الكبير في الموازنة، من الضروري أن تلتقي الولايات المتحدة والعراق كشريكين استراتيجيين لإعداد خطة للمضي قدماً تلحظ المصلحة المشتركة لكل من بلدينا".

توتر العلاقات

يذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد توتراً منذ بدء هجمات على المصالح الأميركية بالعراق أواخر عام 2019، والتي اتهمت واشنطن إيران وحلفاءها في العراق بشنها.

كما تفاقم التوتر بين واشنطن وبغداد بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد أوائل كانون الثاني/يناير.

وصادق البرلمان في ظل هذه التطورات على طلب رسمي لسحب القوات الأميركية المنتشرة في البلاد في إطار تحالف دولي لمكافحة "داعش". وينتشر حالياً في العراق نحو 5,200 جندي أميركي.