إجراءات صارمة في ذي قار.. حظر تجول شامل وتعطيل الدوام

في حين ما زال العراق يسجل أعداداً مرتفعة من الإصابات والوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا تحاول المحافظات لجم الوباء وفرض مزيد من الإجراءات الصارمة، حيث أعلن محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي، الخميس، عن إجراءات أمنية وقائية جديدة في المحافظة التي تقع جنوب العراق، بينها حظر التجول الشامل وإغلاق كافة الطرق الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات العامة.

وقال الوائلي، في بيان رسمي "انطلاقًا من مسؤوليتنا في الحفاظ على سلامة أبناء ذي قار من خطر الإصابة بوباء كورونا، ونظراً للارتفاع الحاد في عدد الإصابات المُسجلة في عموم مدن محافظتنا قررنا تطبيق الحظر الشامل والكامل للتجوال على المركبات والأفراد في عموم مركز المدينة وأقضيتها ونواحيها دون استثناء".

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كما قرر "استمرار تعطيل الدوام في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى إشعار آخر، باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والمصارف ومحطات إنتاج وتوزيع مياه الشرب، والكهرباء، وأقسام الصيانات التابعة لها، وأقسام صيانة المجاري، ومحطات الصرف الصحي".

ووجه "بإغلاق وإيقاف كافة الأنشطة التجارية والرياضية، والمطاعم والمقاهي، وعيادة الأطباء كافة، باستثناء الصيدليات ومحال بيع الأغذية والخضراوات والأفران ومحطات الوقود المجازة".

إغلاق كافة الطرق

هذا وأشار المحافظ إلى أن "مديرية شرطة ذي قار والمنشآت وأقسامها تتولى ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة الموافق 12 حزيران 2020، إغلاق كافة الطرق الرئيسية، الخارجية منها، والداخلية ومداخل المدن ومخارجها، والمناطق السكنية كافة، ومنع التجمعات السكانية بكافة إشكالها".

وشدد محافظ ذي قار على "تطبيق الحظر على الجميع وبشكل صارم باستثناء سيارات الحمل الخاصة بنقل المواد الغذائية والطبية والوقود، والعجلات التابعة للدوائر المستثناة وكوادرهم، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية، وعلى مديرية مرور ذي قار ومحاسبة المخالفين بأشد العقوبات وفق القوانين والتعليمات النافذة بهذا الخصوص."

كمامات وقفازات

ودعا جميع المواطنين إلى "عدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وارتداء الكمامات والقفازات الطبية، والتباعد الاجتماعي عند الخروج، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تطبيق إجراءات الحظر".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وسجلت الوزارة 1261 إصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية و31 حالة وفاة، ليبلغ مجموع الإصابات 16675 حالة، والوفيات 457 حالة.

كما سجلت 354 حالة شفاء، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 6568.