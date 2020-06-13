شاهد اللحظات الأخيرة لرياضي عراقي معروف هزمه الفيروس

خيّم الحزن خلال الساعات الماضية على الأوساط العراقية، بعدما فجعت بوفاة لاعب المنتخب الوطني السابق ومدرب أندية الطلبة، علي هادي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً للفحوصات المخبرية التي أجريت له بعدما ظهرت عليه الأعراض، في 4 يونيو/حزيران الحالي، ليتم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات وجرى وضعه بالحجر الصحي.

موضوع يهمك بينما ينحسر وباء كورونا في القارة الأوروبية وفي الولايات المتحدة، تشهد بعض الدول العربية تصاعداً في عدد الإصابات المسجلة... 1716 إصابة بكورونا في قطر..و1146 في العراق فيروس كورونا

فقد أعلن مساء الجمعة وفاة اللاعب بعدما تمكن منه الوباء، وبينما انهالت التعازي على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع فيديو يوضح اللحظات الأخيرة له أثناء تواجده في المستشفى.

وظهر اللاعب الراحل في الفيديو واضعاً جهاز التنفس الاصطناعي، ويرد على سؤال أحدهم بأنه في حالة جيدة، ولإثبات صحة كلامه يبدأ الراحل بحركات رياضية مستخدماً قدميه.

في السياق أيضا، قدّم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الجمعة، التعازي بوفاة اللاعب الدولي السابق والمدرب علي هادي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

فيديو للكابتن علي هادي وهو في المستشفى قبل ان يخسر معركته مع الڤايروس! pic.twitter.com/KrwdSBBPOi — ALI KHALAF (@alikhalafbs) June 12, 2020

ونقل بيان للوزارة عن درجال تقدمه بـ"أحر عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد اللاعب الدولي السابق والمدرب علي هادي، وإلى الأوساط الرياضية برحيله جراء إصابته بجائحة فيروس كورونا المستجد"، بحسب البيان.

كما قدمت أيضا الهيئة المكلفة بالإشراف على مهام الاتحاد العراقي تعزية بوفاة المدرب الراحل إلى الوسط الرياضي.

يشار إلى أن هادي كان لاعباً في صفوف عدد كبير من الأندية العراقية العريقة، كالكرخ والقوة الجوية والزوراء.

واعتزل الراحل اللعب في نهاية التسعينيات متوجّهاً إلى عالم التدريب.