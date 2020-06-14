الكاظمي: العراق يواجه تحديات اقتصادية تنعكس على الواقع الأمني

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على تويتر نقلاً عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارة لمقر جهاز الأمن الوطني على أن العراق يواجه تحديات كبيرة لا سيما الاقتصادية منها والتي تنعكس بشكل أو بآخر على الواقع الأمني.

وأضاف الكاظمي: "الحكومة لديها خطط عديدة لتجاوز هذه الأزمات ومواجهة التحديات".

كما أكد الكاظمي على ضرورة حماية وحفظ كرامة المواطن، وأن يتم التعاطي مع الجميع وفق مبادئ حقوق الإنسان، مشددا في الوقت نفسه على عدم السماح لأحد أو لأي جهة بالاعتداء على الأجهزة الأمنية.

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وكان الكاظمي قد أعلن عن اتخاذ إجراءات إصلاحية قريبا تخص الوضع المالي والإداري، مشددا على عدم التفريط في سيادة العراق خلال الحوار الاستراتيجي مع أميركا.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى إعطاء أهمية للحوار مع أميركا.. وتابع "سنقول كفى للحروب والشعارات".

كان الكاظمي أكد أن "الحوار الذي سينطلق اليوم بين العراق وأميركا سيعتمد على رأي المرجعية والبرلمان وحاجة العراق".

وقال الكاظمي الخميس: "أرفض المزايدات السياسية من البعض وعمر حكومتي الحقيقي أسبوع واحد"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية على تليغرام.

كما شدد على أن "هدف حكومتي الوصول لانتخابات نزيهة وحماية الاقتصاد من الانهيار وحفظ هيبة الدولة"، مضيفاً: "لا نريد أن يكون العراق منطقة صراع وإنما سلام".

إلى ذلك أضاف أن بلاده تعاني من "سوء تخطيط" ولا يوجد لديها اقتصاد، مشيراً إلى أن الحكومة ستدعم القطاع الخاص الذي وصفه بأنه "يمثل الأساس في بناء العراق".