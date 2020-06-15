العراق.. مقتل 3 من نخبة الشرطة في انفجار

أكد مصدر أمني عراقي مقتل 3 وإصابة 4 من أفراد فرقة الرد السريع جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين، نقلاً عن موقع قناة "السومرية" العراقية.

وفرقة الرد السريع هي إحدى قوات النخبة العراقية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية العراقية.

هذا ودان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي شنه تنظيم داعش على قوات الأمن والمدنيين بقرية ميخاس بمدينة خانقين في محافظة ديالى العراقية، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، واصفاً إياه بـ"الهجوم الجبان".

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن نائب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن... ترمب: بايدن كان جزءا من صفقات فاشلة وحروب غير منتهية أميركا

والسبت، اقتحم مسلحون من داعش منزلا لأسرة من قبيلة الكاكائية قرب قضاء خانقين، وأطلقوا النار على سكان المنزل، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح.

والطائفة "الكاكائية" هي قومية كردية ظهرت في القرن الثاني عشر، ويتركز وجودها في مدينة كركوك (شمالا)، ومنطقة الحدود العراقية الإيرانية.