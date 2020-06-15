تهديد متكرر.. العراق يستنكر اختراق طائرات تركية لأجوائه

استنكرت العمليات المشتركة العراقية اختراق أجواء البلاد من قبل الطائرات التركية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام، نقلاً عن العمليات المشتركة، أن الطائرات التركية استهدفت مخيماً للاجئين قرب مخمور وسنجار.

موضوع يهمك أفادت قناة تي.آر.تي التركية على تويتر أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أعلن عن انتهاء عملية جوية بنجاح بعد استهداف... انتهاء العمليات العسكرية التركية ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني العراق

وأضافت العمليات المشتركة العراقية أن اختراق الطائرات التركية للأجواء يعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، ودعت إلى إيقاف الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين.

وكانت قناة تي.آر.تي التركية أعلنت على تويتر أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أعلن عن انتهاء عملية جوية بنجاح بعد استهداف مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

كما استنكر البرلمان العراقي الحادثة، موضحا أن "القوات التركية ما زالت تمارس اعتداءاتها وقصفها المتكرر، بما نعتبره خرقاً للسيادة الوطنية، وتهديداً سافراً ومتكرراً لأمن المدنيين وممتلكاتهم".

وأضاف "استنكرنا هذه العمليات في أوقاتٍ سابقةٍ، وطالبنا الحكومة العراقية بالقيام بواجبها في إيجاد حلٍ نهائي. وها نحن اليوم نؤكد ذات المطالب، وضرورة التوصل إلى اتفاق يحفظ الأمن والسيادة لكلا البلدين الشقيقين".

"إيقاف الانتهاكات التركية"

ودعا عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية، النائب ستار الجابري، الحكومة العراقية وخاصة وزارة الخارجية للتحرك الجاد لإيقاف الانتهاكات التركية، واختراقها المتكرر للأجواء العراقية عبر القنوات الرسمية والدولية.

وقال إن "ما جرى ليلة أمس من اختراق صارخ للسيادة العراقية من قبل الطائرات التركية يجب ألا يمر من دون أن يكون للعراق موقف يوقف هذه الانتهاكات المتكررة من قبل تركيا".

وأضاف: "إن تركيا لا تحترم الاتفاقات الدولية ولا حسن الجوار أو المصالح المشتركة بين البلدين، لذا لابد أن تتخذ الإجراءات الرادعة لإيقاف هذا الاستخفاف والحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء".

من جهته، أدان "تحالف الفتح" قصف القوات التركية لقضاء سنجار. ونقلت الوكالة العراقية، نقلا عن تحالف الفتح تأكيده أن "القصف التركي لسنجار رسالة سياسية غير لائقة".

يأتي ذلك فيما كانت مصادر العربية والحدث، قد أفادت ليل الأحد إلى الاثنين بأن قصفاً تركياً كثيفاً استهدف مواقع حزب العمال الكردستاني غرب الموصل.

وأضافت المصادر أن نحو 20 صاروخاً أطلقتها طائرات تركية على مواقع لحزب العمال الكردستاني بجبل سنجار.

وتستهدف تركيا بشكل متكرر مقاتلي حزب العمال الكردستاني سواء في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية أو في شمال العراق.

وفي هذا الإطار، اعتبر قائممقام قضاء سنجار محما خليل، "أن القصف التركي لمناطق وقرى قضاء سنجار اعتداءً على السيادة الوطنية، مشيراً إلى أنه خلق حالة من الرعب، فيما طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لحفظ السيادة".