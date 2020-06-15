الكاظمي يمنع العسكريين من إبداء آراء سياسية بمواقع التواصل

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، بمنع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من إبداء الآراء السياسية عبر وسائل الإعلام.

وبحسب كتاب لسكرتير القائد العام الفريق الركن محمد حميد فإن الكاظمي "وجه بعدم السماح بقيام منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والقادة والآمرين بإبداء آراء سياسية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".

قال الخبير الاستراتيجي، هشام الهاشمي، في تغريدة على "تويتر" إن "الكاظمي يوجه بمنع منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والقادة والآمرين من إبداء آراء سياسية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".

وعزى الخبير الأمني، هشام الهاشمي، هذا الإجراء "لمزيد من الضبط العسكري والأمني ولتحييد فوضى التصريحات المتناقضة من الجهات العسكرية والأمنية الرسمية".