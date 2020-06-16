الجيش العراقي: القصف التركي استفزازي وانتهاك للسيادة

أعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولا للشرقاط، مؤكدا أن القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة داعيا لعدم تكراره.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول قوله، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدأ سلسلة من الإجراءات لإصلاح المنظومة الأمنية.

وأضاف أن الكاظمي وجه القوات الأمنية والاستخباراتية لمعرفة تفاصيل القصف الصاروخي للقوات الأمنية. لا نسمح بأن يكون العراق منطلقا للاعتداءات.

وأكد المتحدث باسم الجيش العراقي، أنه تم تنفيذ عمليات عسكرية عديدة يوميا لملاحقة فلول داعش، مشيرا إلى أنه لا توجد قوات تحالف ضمن المعسكرات العراقية باستثناء عين الأسد.

وليل الأحد إلى الاثنين، شنت تركيا قصفاً كثيفاً استهدف مواقع حزب العمال الكردستاني غرب الموصل.

وأضافت مصادر "العربية" أن نحو 20 صاروخاً أطلقتها طائرات تركية على مواقع لحزب العمال الكردستاني بجبل سنجار.

وتستهدف تركيا بشكل متكرر مقاتلي حزب العمال الكردستاني سواء في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية أو في شمال العراق.

وقالت المصادر إن الطائرات الحربية أقلعت من عدة قواعد في تركيا، خاصة في مدينتي ديار بكر وملاطية بجنوب شرقي البلاد وضربت معسكرات تابعة للحزب بالعراق بعضها في معقله بمنطقة قنديل قرب الحدود الإيرانية.

وبجانب استهداف الطائرات التركية مواقع الحزب في شمال العراق بشكل متكرر، إلا أن تركيا هددت في السنوات الأخيرة بشن هجوم بري يستهدف قواعد حزب العمال في منطقة جبال قنديل.