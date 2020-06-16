انتهاك جديد.. قصف إيراني تركي مشترك شمال العراق

في انتهاك جديد للسيادة العراقية، شنت طائرات حربية تركية غارات، الثلاثاء، على بلدة في قضاء العمادية في شمال العراق، وألحقت أضرارا مادية في مناطق زراعية.

في حين أفادت وسائل إعلام محلية أن المنطقة شهدت قصفاً تركياً وإيرانياً منذ الصباح، استهدف مقرات للعمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، وللديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي يثير حساسية طهران.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، فجر أمس الاثنين، عن عملية جوية سمتها "مخلب النسر"، استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني داخل إقليم كردستان العراق.

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استنكار عراقي

في حين استنكرت العمليات المشتركة العراقية، أمس، اختراق أجواء البلاد من قبل الطائرات التركية، مضيفة أنها استهدفت مخيماً للاجئين قرب مخمور وسنجار.

كما أضافت أن اختراق الطائرات التركية للأجواء يعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، داعية إلى إيقاف الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين.

بدوره، استنكر البرلمان العراقي الحادثة، معتبراً أن "القوات التركية ما زالت تمارس اعتداءاتها وقصفها المتكرر، في خرق واضح للسيادة الوطنية، وتهديد سافر ومتكرر لأمن المدنيين وممتلكاتهم.