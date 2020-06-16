صاروخا كاتيوشا يستهدفان موقعا أميركيا بمطار بغداد

أفاد مراسل العربية والحدث ليل الاثنين إلى الثلاثاء، بسقوط صاروخين قرب مطار بغداد استهدفا موقعا للقوات الأميركية.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخين استهدفا مقرا للدعم اللوجستي للقوات الأميركية، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

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وأعلن الجيش العراقي أمس ضبط مركبة تحمل منصات لإطلاق صواريخ كاتيوشا في منطقة الراشدية بالعمصة بغداد.

ومنذ أشهر تتعرض قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنودا أميركيين، فضلاً عن السفارة الأميركية ببغداد، لـهجمات صاروخية متكررة.

وازدادت وتيرة الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية ببغداد مطلع يناير الماضي.