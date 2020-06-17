تركيا تواصل انتهاكاتها.. كوماندوز يتوغل شمال العراق

على الرغم من الاستنكار العراقي أمس الثلاثاء، واصلت أنقرة انتهاكاتها لسيادة العراق، حيث توغلت قوات تركية، فجر الأربعاء، في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وأفادت مصادر كردية لـ "العربية/الحدث"، عن قصف مدفعي تركي كثيف استهدف قرى كردية في إقليم كردستان.

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من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، إطلاق عملية عسكرية جديدة شمال العراق. وقالت في بيان عبر حسابها بموقع تويتر إن العملية التي سمّتها (المخلب-النمر) بدأت، مضيفة أن عناصر وحدات الكوماندوز دخلوا إلى منطقة هفتانين.

كما نشرت مقطع فيديو يظهر قصفا مدفعيا عنيفا من قبل القوات التركية، إلى جانب استخدام مقاتلات سلاح الجو والطائرات بدون طيار.

أتى ذلك بعد أقل من 24 ساعة، من إعلان الجيش العراقي، الثلاثاء، أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية الاثنين وصولا للشرقاط، مؤكدا أن القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة داعيا لعدم تكراره.

كما استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في البلاد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية تلك الانتهاكات التركية، التي طالت عددا من مناطق الشمال العراقي.

كما جددت دعوتها أنقرة لوقف العمليات العسكرية الأحادية، معربة عن استعداد الحكومة للتعاون المشترك في ضبط الأمن على الحدود.

طائرات حربية تركية

وكانت طائرات حربية تركية شنت غارات سابقة على بلدة في قضاء العمادية في شمال العراق، وألحقت أضراراً مادية في مناطق زراعية.

في حين أفادت وسائل إعلام محلية أن المنطقة شهدت قصفاً تركياً وإيرانياً منذ الصباح، استهدف مقرات للعمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابياً، وللديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي يثير حساسية طهران.

إلى ذلك، قال مصدر كردي مطلع لـ"العربية" إن مواقع تنظيمات كردية إيرانية وتركية في مرتفعات آلانة بمنطقة حاج عمران العراقية تعرضت لقصفت مدفعي من قبل الحرس الثوري الإيراني والقوة الجوية التركية في آن واحد، لافتاً إلى أن "عمليات القصف المشترك بدأت في التاسعة من صباح الثلاثاء بتوقيت العراق".

يذكر أن منطقة حاج عمران تعد نقطة حدودية بين إقليم كردستان العراق وكردستان إيران، حيث يتموضع هناك مقاتلو الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والحزب الديمقراطي الكردستاني (إيران) وحزب العمل الكردستاني (ب ك ك)، المكون من أكراد تركيا.

ويقاتل كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني والحزب الديمقراطي الكردستاني (إيران) وحزب العمال الكردستاني وأحزاب كردية أخرى في إيران وتركيا للمطالبة بحقوق الكرد في البلدين من الإدارة الذاتية والفدرالية إلى الاستقلال.

يشار إلى أن عدد الأكراد في تركيا يبلغ حوالي 17 مليون نسمة ويقطنون في المحافظات الشرقية وجنوب الشرقية، أما الأكراد في إيران فيصل عددهم إلى حوالي 9 ملايين نسمة ويقطنون في المحافظات الغربية المجاورة لتركيا والعراق.