مصدر كردي: قصف تركي كثيف على قرى شمال محافظة دهوك

أفاد مصدر كردي رسمي، اليوم السبت، أن الطائرات والمدفيعية التركية تقصف وبكثافة مناطق وقرى حدودية شمال محافظة دهوك، فيما قامت القوات البرية التركية بإنشاء قواعد عسكرية جديدة شمال محافظة دهوك.

يأتي ذلك فيما جدد الطيران الحربي التركي، الجمعة، استهدافه مواقع في شمال العراق، وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التركية على شمال العراق إلى 5 مدنيين.

كما نقل مراسل "العربية" عن حزب العمال الكردستاني تأكيده إصابة 47 جندياً تركيا خلال العمليات.

وحول تفاصيل سقوط الضحايا المدنيين، قال مراسل "العربية" إن 3 مدنيين عراقيين قضوا في قصف جوي تركي على دهوك.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول عراقي محلي، الجمعة، مقتل مدني بغارة جوية تركية في شمال البلاد، في ثالث أيام عملية عسكرية جوية وبرية تشنها أنقرة في شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

وقال المسؤول في ناحية برادوست بمحافظة دهوك، شمال العراق، طالباً عدم كشف هويته، إن "راعي أغنام قتل في قصف للطيران التركي" على المنطقة فجر الجمعة.

هذا ونشرت وزارة الدفاع التركية، فجر الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بعملية "مخلب النمر" بمنطقة هفتانين شمالي العراق، بضرب أهداف للمسلحين الأكراد.

وأشارت الوزارة عبر "تويتر" إلى أن العملية تتواصل بنجاح كما هو مخطط له، وأن عناصر الكوماندوز تواصل تدمير ملاجئ، ومخابئ، ومواقع لحزب العمال الكردستاني في المنطقة.

وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع فيديو يرصد لحظات ضرب تلك الأهداف من قبل الكوماندوز.

وشنت طائرات ومدفعية تركية غارات على نحو عشرين موقعا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك شمال العراق، وأفاد مراسل العربية بمقتل عدد من الجنود الأتراك خلال عملية للإنزال الجوي بالمحافظة.

وقبل ذلك، قصفت مروحيتين تركيتين مواقعَ جبلية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان.

وكان الجيش العراقي، أعلن الثلاثاء، أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولا للشرقاط، مؤكدا أن القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة داعيا لعدم تكراره.

في حين استدعت وزارة الخارجية السفير التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على الانتهاكات الحاصلة للسيادة العراقية.